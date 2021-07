Giochi Olimpici di Tokyo, l’imperiese Davide Re corre i 400 metri

Imperia. L’imperiese Davide Re è giunto a Tokyo per partecipare ai Giochi Olimpici Estivi, dove rappresenta l’Italia nell’atletica.

Domani dovrà affrontare i 400 metri maschile nella batteria 4, corsia 9, contro il sudafricano Wayde Van Niekerk, il colombiano Anthony Zambrano e il keniano Emmanuel Korir. L’atleta delle Fiamme Gialle cercherà di conquistare il pass per la semifinale del 2 agosto.

Alla vigilia di un’importante impresa la sorella gemella di Davide, Elena Re, ex campionessa di sci, attraverso il profilo Facebook del padre Paolo manda i suoi auguri al fratello: «Dicono che i gemelli abbiano “poteri” telepatici e io ci credo, credo davvero di avere la capacità di sentire quello che senti e di essere con te anche quando non ci sono. Stanotte quando sarai su quei blocchi, il mio cuore batterà allo stesso ritmo del tuo e sono sicura che sentirai oltre alle tue forze anche le mie. Solitamente in queste occasioni si dice “facci sognare” invece io ti dico: sogna te! per te stesso e goditi il tuo sogno stanotte. Io sono con te, come sempre, da sempre».