Fisco e calcio dilettantistico, Lnd: «Tutte le disposizioni legislative in un volume, concreto aiuto alle società»

Genova. Nell’intento di apportare un concreto aiuto alle proprie società, la Lnd ha posto sul sito istituzionale l’edizione aggiornata a giugno 2021 del volume Fisco e Calcio Dilettantistico.

L’autore, Edmondo Caira, il cui profilo è leggibile nell’ultima pagina di copertina, ha posto mano, sollecitato dal presidente Cosimo Sibilia, al complesso aggiornamento della prima edizione, datata settembre 2017, con tutte le disposizioni legislative, circolari e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria e dal Centro Studi Tributari della Lega, rendendo ancora più facile la consultazione e la ricerca dei singoli argomenti inserendo un indice molto articolato.

Il volume, nel quale sono riportate anche tutte le norme speciali emanate a seguito del Covid-19, è, ancora una volta, posto gratuitamente a disposizione delle società della Lnd, utilizzando, anziché la carta stampata, il mezzo elettronico ormai alla portata di tutti.

Unitamente al Centro Studi Tributari, al quale le società possono rivolgersi per chiarimenti in materia fiscale, la Lnd con la pubblicazione del testo aggiornato di “Fisco e Calcio Dilettantistico”, assolve, come sempre, i propri compiti istituzionali di guida e assistenza per le società affiliate.