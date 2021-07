Festa di Santa Maria Maddalena, concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia

Taggia. Lunedì 19 luglio alle 21 in piazza Cavour a Taggia concerto della Banda Pasquale Anfossi di Taggia in occasione delle celebrazioni della“Festa di Santa Maria Maddalena”. Dirige il M° Vitaliano Gallo.

Il programma:

Inno di Mameli

Olimpica – G. Orsomando

Lyons King – Elton John / R. Sebregts

El Cocorito – M. Dal Prà

Costanza – G. Bergamasco

Tuttinsieme – L. Pusceddu (1° esecuzione a Taggia)*

Gran Varietà Marcia -A. Petrillo

Abba Gold – R. Sebregts

Florentine March – J. Fucik.

La marcia Tuttinsieme è inserita nel progetto Arbaga Piemonte “La Musica Riparte in Sicurezza” avviato nel corso del 2020, sostenuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dalla Regione Piemonte. Realizzata per festeggiare il ritorno all’attività bandistica in presenza, nelle vie e nelle piazze dei nostri paesi, vuole far riscoprire il piacere di suonare nuovamente insieme in completa sicurezza. L’autore Lorenzo Pusceddu, ha selezionato frammenti di famosi temi tratti da opere di Rossini, Verdi, Ponchielli e Donizetti che hanno reso celebre nel mondo la nostra tradizione musicale e accomunano l’intera nazione da Nord a Sud.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi di musica e strumento per Banda. Per informazioni contattare il 360 638790.