Bordighera. Sono dodici i ragazzi provenienti da diverse regioni italiane -Emilia-Romagna, Sardegna, Piemonte, Liguria- che si sono dati appuntamento lo scorso venerdì 9 luglio all’aeroporto di Bergamo per prendere quel fatidico volo a destinazione Siviglia che sarebbe dovuto partire il 12 marzo 2020 e che, come sappiamo, è rimasto, come tutti noi, confinato a terra.

Sono riusciti a “prendere il volo”, finalmente, grazie all’impegno e all’ostinata determinazione di Rosanna Rossi e Cecilia Catellani del Consorzio dei Professionali – l’ente italiano promotore del programma europeo; dell’istituto ospitante di Siviglia Incoma; dei dirigenti e referenti delle scuole che hanno aderito, tra cui il Fermi Polo Montale di Ventimiglia-Bordighera con la dirigente Antonella Costanza, che tanto ha creduto in questo progetto. Ma in primis grazie alla grande motivazione, curiosità, apertura mentale e voglia di scoprire nuovi orizzonti dei protagonisti, i dodici ragazzi ormai “maturi” (dovevano partire nel corso della quarta superiore in tempo scuola) che hanno mantenuto l’impegno e il desiderio di fare questa esperienza di tirocinio e vita in una meravigliosa città andalusa, nonostante le temperature di quasi 40 gradi e nonostante siano ormai “fuori” dalla scuola superiore.

Sono Elena Yang del Montale di Bordighera -reduce dal suo 100 all’esame di stato- che, con Aurora, Alberto, Alessandro, Dante, Davide, Emma, Federica, Nicolò, Sara, Victoria e Viola e i loro tutor, Silvia Alborno di Bordighera e Mauro Marino di Cervia, hanno festeggiato la vittoria dell’Italia e il grande successo di Matteo Berrettini domenica 11 luglio e lunedì 12 e hanno iniziato i colloqui e l’esperienza lavorativa in tante interessanti aziende diverse, accuratamente selezionate secondo i loro indirizzi di studio.

«La mobilità durerà fino al 29 luglio, con tanta voglia di imparare, di fare, di osservare e provare nuove esperienze, nonostante i tempi difficili, su cui preferiamo non attardarci, ma dare spazio invece all’ottimismo per la vita presente e futura di tutti i giovani come loro, che hanno così voglia di viverla insieme. Grazie a loro per l’impegno e la speranza che sanno trasmetterci» – fa sapere l’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia-Bordighera.