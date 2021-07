Sanremo. Non bastano i volontari della protezione civile per tenere a bada le oltre 500 persone che si sono presentate questa sera al Palafiori per l’Open night in programma. E’ dovuta intervenire la polizia municipale, con due agenti, per controllare la situazione fuori dal centralissimo hub vaccinale, preso d’assalto già dalle 18, un’ora prima dell’apertura ufficiale.

Non sono mancati i furbetti della coda che hanno tentato di scavalcare la fila pur essendo arrivati per ultimi, salvo poi essere ricacciati indietro con energia. Nonostante sul portale dell’Asl sia possibile continuare a prenotarsi (i primi appuntamenti partono da metà agosto), sono ancora in tantissimi, come dimostrato nelle scorse settimane a Imperia e Camporosso, coloro che preferiscono fare ore e ore di coda per anticipare la prima o la seconda dose, in prospettiva ferie, con l’introduzione dell’obbligo del green pass per accedere ai locali pubblici che dovrebbe scattare nei primi 10 giorni di agosto.

I vaccini disponibili questa sera al Palafiori sono circa 400. Visto l’adesione di massa, è sicuro che qualcuno dovrà abbandonare le speranze e ritentare nei prossimi giorni.