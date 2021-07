Eventi estivi delle associazioni di piazza Capitolo, tanti appuntamenti tra Bajardo e Sanremo

Sanremo Sabato 3 luglio è stata presentata ufficialmente, da Freddy Colt e Daniela Cassini, la stagione di eventi culturali e musicali promossi dalle associazioni di piazza del Capitolo, unite nel progetto “Capitolo della Cultura”, ovvero l’Accademia della Pigna, il Circolo Ligùstico e il Centro Studi Musicali Stan Kenton.

Si tratta di 14 appuntamenti estivi equamente suddivisi tra Sanremo e Bajardo. Il 24 luglio s’inaugura la stagione con la seconda edizione delle “Bajardo Lectures” organizzate con il supporto della Pro Loco Bajardo ed ambientate nella suggestiva cornice della chiesa vecchia di San Niccolò; si protrarranno a cadenza settimanale fino al 4 settembre, quasi sempre di sabato. Gli incontri, quest’anno insigniti del titolo di “Università d’Estate in Castel Bajardo” prevedono quattro conferenze di carattere letterario, in orario tardopomeridiano, e sotto forma di conferenza-concerto in orario serale. Si parlerà di Shakespeare e di Dante, di Rubino e della Conferenza di Pace di Sanremo 1920, mentre la sera si potrà ascoltare arie verdiane, approfondire i Beatles o ascoltare la poesia “jazzata” del futurista Farfa.

Un’altra affermata iniziativa dell’Accademia della Pigna, dopo ben dieci annate svolte nella “Pigna”, si trasferisce in una cornice completamente diversa: “Affabulando a Villa Nobel” è il format che viene presentato quest’anno per quattro incontri con l’autore in programma nel lussureggiante parco della villa di Alfred Nobel, tutti i mercoledì dall’11 agosto al 1° settembre. Ideata e coordinata da Daniela Cassini e Freddy Colt, la rassegna letteraria viene organizzata in collaborazione con la società di gestione di Villa Nobel e vede la partecipazione di scrittori di fama nonché la rievocazione di personaggi illustri: verranno infatti presentati i recenti romanzi di Giuseppe Conte e Marino Magliani e ricordati personaggi come Ignacio Altamirano e il già citato Farfa: anche in questi casi interventi di studiosi e accademici tra i quali Irina Bajini (Università di Milano), Antonella Cancellier (Università di Padova), Stefania Stefanelli (Scuola Normale di Pisa), Silvia Bottaro e Ferdinando Molteni.

Dopo Ferragosto sarà anche la volta della XXII edizione di “Zazzarazzaz”, il festival della canzone jazzata ideato e diretto da Freddy Colt, nuovamente nella cornice di Villa Ormond. Due serate di concerti con orchestre swing e ospiti di riguardo, il 19 e 20 agosto, il tutto con la dedica a Fred Bongusto, il compianto cantante confidenziale che spesso ha strizzato l’occhio ad atmosfere jazzate. Un evento collaterale in programma al Floriseum concluderà la rassegna il 27 agosto con la presentazione del libro “L’astro di Pippo Barzizza” di Freddy Colt, edito da Carocci. Insieme all’orchestra stabile dello swing di Sanremo si confronteranno studiosi e critici musicali e l’ospite d’onore Franco Fasano, celebre autore di canzoni e allievo del maestro Barzizza. “Zazzarazzaz” come sempre è organizzata dal Centro Stan Kenton in collaborazione con il Comune di Sanremo, quest’anno con Villa Ormond Events e il patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi di Roma. Tutti gli appuntamenti in programma sono offerti alla cittadinanza e agli ospiti e sono pertanto ad ingresso libero.