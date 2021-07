Educamp Sanremo, il consigliere Moreno «Un progetto che mi sta molto a cuore»

Sanremo. Sta giungendo a conclusione anche la seconda settimana di “Educamp Sanremo”, il progetto Coni organizzato dalle società Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Ginnastica Riviera dei Fiori e Olimpia Basket, con l’ausilio del Comune.

A tracciare un bilancio di questa edizione è Ethel Moreno, consigliere comunale: «Educamp è un progetto che mi sta molto a cuore e per il quale, nel mio ruolo di consigliere comunale, mi sono adoperata per la migliore riuscita a supporto delle associazioni sportive, che ringrazio. I numeri finali, con più di 140 bambini partecipanti, testimoniano il successo dell’iniziativa che credo possa avere ancora importanti sviluppi in futuro. I bambini, sotto la guida degli educatori, si sono cimentati in numerose discipline sportive all’interno delle palestre del Mercato dei Fiori e della scuola Pascoli e quest’anno, grazie all’iniziativa che abbiamo assunto come Amministrazione, anche nei parchi cittadini. Ciò ha permesso di coniugare attività fisica all’aperto e natura».