“E’ tempo di musica”, a Ventimiglia concerto pianistico di Adriana Costa

Vallecrosia. Dopo lo splendido concerto tenuto venerdì 9 luglio da Christine Hjort Bjerre, soprano, Jan

Mygind, pianista, e Claudio Massola, polistrumentista, la rassegna concertistica “E’ tempo di musica” organizzata dall’Associazione Musicale Pergolesi di Vallecrosia in collaborazione con l’istituto musicale Diocesano di Musica Sacra di Bordighera prosegue con un concerto pianistico tenuto da Adriana Costa, sabato 17 luglio alle 21 presso il Salone del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia, con ingresso a offerta libera.

Adriana Costa è pianista, ha iniziato i suoi studi a 6 anni. Laureata al Conservatorio di musica “N. Paganini” di Genova nel 1989, ha successivamente seguito master class con M. Drewnowsky e J. Robin, e ha seguito corsi presso l’Accademia di Musica di Monaco Principato col M° Laurent Alonso. È operatrice certificata per la metodologia “Musica in Culla”® (linguaggio musicale per i bambini da 0 a 5 anni). Esegue concerti di musica classica come solista e in duo: pianoforte e organo o Harmonium (con il maestro Marco Peron), pianoforte e clarinetto (con il maestro Claudio Massola), pianoforte e violino e in altre formazioni cameristiche. Collabora attivamente con cantanti lirici con i quali si esibisce in Italia e Francia.

Ha collaborato per molto tempo con la Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli (SV). È pianista accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, con il quale si esibisce in Italia, Germania, Francia, di particolare prestigio il concerto presso la Cattedrale di Chartres (Francia). E’ stata Maestro accompagnatore per lo Stage di perfezionamento con l’etoile Lorena Baricalla durante gli Esami Internazionali di danza classica a Savona per la “Methode Russe di Monte Carlo”. È docente di pianoforte, teoria e solfeggio, storia della musica ed è anche direttrice dei corsi presso l’Associazione Musicale “G. B. Pergolesi” di Vallecrosia.

Gli altri appuntamenti saranno:

Mercoledì 4 concerto d’organo di Andrea Verrando e Marcello Formenti presso la cappella del seminario vescovile di Bordighera alle 21, con ingresso a offerta libera.

Martedì 17 agosto, alle 21, concerto lirico di Veronica Ioppolo, Marco Galli e Adriana Costa presso il salone dell’ex seminario di Sant’Agostino con ingresso a offerta libera.

La rassegna terminerà giovedì 19 agosto alle 21 con un concerto d’Organo di Marco Peron presso la chiesa di Sant’Agostino, ingresso a offerta libera.

In osservanza delle normative anti-covid, L’ingresso è contingentato e per questo motivo è necessaria la prenotazione al numero: 338-6145844.