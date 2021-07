E-Distribuzione, terminati i lavori di elettrificazione del nuovo porto di Ventimiglia

Ventimiglia. A poche ore dall’inaugurazione del porto turistico Cala del Forte di Ventimiglia, E-Distribuzione, la Società del gruppo Enel che gestisce la rete a Media e Bassa Tensione, comunica che i lavori di elettrificazione della nuova zona portuale sono stati conclusi con successo. L’intervento, iniziato ad ottobre 2020, ha previsto la richiesta di 6,4 MW di potenza e la posa di una nuova linea elettrica di 3,3 km che, dalla cabina primaria, attraversa l’autostrada, un ponte e diverse vie per raggiungere il porto e Passeggiata Marconi. Tale potenza si è resa necessaria anche per l’alimentazione di trenta nuove utenze commerciali, che sono state attivate lungo la passeggiata.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito alla buona riuscita del progetto del nuovo porto turistico di Ventimiglia, una struttura virtuosa e sostenibile, con la possibilità di caricare in banchina i motori elettrici delle navi ormeggiate, e quindi a emissioni zero in fase di attracco e di ripartenza» – afferma Enrico Bottone, responsabile dell’Area Nord-Ovest di E-Distribuzione.

«Ringraziamo E-Distribuzione per aver eseguito alla regola d’arte i lavori di allacciamento e attivazione della rete elettrica del nuovo porto Cala del Forte, con una disponibilità di energia tale da permettere ad ogni imbarcazione, di qualsiasi dimensione essa sia, di potersi allacciare alla rete e avere emissioni zero durante la sua sosta in porto – dichiara Gian Battista Borea d’Olmo, amministratore delegato di Cala del Forte – Sappiamo che non è stata un’opera di facile realizzazione tecnica e logistica e che nonostante ciò, essa è stata realizzata e completata in tempi rapidi e con professionalità da parte di tutto il personale addetto ai lavori, possiamo dire quasi in tempi record».