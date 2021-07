Dramma a Sanremo, donna precipita da casa e muore

Sanremo. Una donna di circa 70 anni è morta nella tarda serata di mercoledì precipitando da una palazzina al civico 86 di via Lamarmora.

L’anziana è morta sul colpo dopo essere caduta, per cause in fase di accertamento, da oltre dieci metri di altezza.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento matuziano. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.