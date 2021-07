Sanremo. Dopo più di vent’anni riapre l’Auditorim Franco Alfano. Tante persone, con in testa il sindaco Alberto Biancheri, fresco del canonico taglio del nastro inaugurale sulla scalinata d’ingresso insieme al nuovo Cda della Sinfonica, sono entrate per la prima volta dopo tanto tempo in uno dei templi della musica sanremese ed internazionale (si pensi a Sanremo Jazz) per assistere ad un concerto. Presenti anche il vescovo di Ventimiglia – Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, l’Amministrazione matuziana quasi al completo, l’ingegnere progettista Piero Delaude e le massime autorità civili, religiose e militari della provincia di Imperia.

La maggioranza di loro aveva prenotato, per non perdere un evento segnante per la Città dei Fiori. Biglietti sold out a poche ore dall’apertura del botteghino virtuale, gli altri erano invitati “istituzionalmente” dal sindaco. Ad attenderli, nell’anfiteatro che sorge nello splendido, omonimo, parco, la grande musica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: diretta da Giancarlo De Lorenzo con la voce di Giuseppe Delre, evento inaugurale della stagione concertistica dell’estate 2021. Protagonisti della serata sono stati i successi di Frank Sinatra con un programma che ha spaziato da affondi su rivisitazioni del repertorio di tradizione ai grandi brani divenuti classici e che lo hanno reso leggendario.

«Quando verrà distrutto l’Ecomostro mi taglierò i capelli» – afferma il sindaco Alberto Biancheri durante l’introduzione del concerto, che si è aperto con un omaggio a Raffaella Carrà, artista amatissima dagli italiani, che ha segnato la storia della televisione e della musica in Italia e nel mondo, scomparsa lo scorso 5 luglio. Concerto e cerimonia di inaugurazione sono stati organizzati nel pieno rispetto delle normative anti Covid.