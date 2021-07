Dopo anni riapre il “Villaggio del Sole” a Ventimiglia

Ventimiglia. Dopo un periodo di lunga inattività riapre il Villaggio del Sole in via Garian frazione Seglia. Svolta per lo splendido villaggio turistico immerso nel verde e con vista mare mozzafiato, punto storico di riferimento per il turismo degli anni 90 e malamente caduto nel degrado negli ultimi anni.

Il Villaggio del Sole riapre con un volto totalmente nuovo grazie al nuovo teams capitanato dal signor Vinciguerra, già apprezzato da anni per la pizzeria “Da Tonino” di Ventimiglia. Tonino vi aspetta per uno splendido soggiorno in una delle nuove camere o semplicemente per un cocktail a bordo piscina. L’inaugurazione sarà venerdì 9 luglio alle ore 18.

Per info: Tonino 349 5063974 e Nora 380 7496928