Dolcedo. Torna la manifestazione “Per le vie del borgo”, organizzata dal Comune di Dolcedo. La settima edizione della rassegna musicale si svolgerà all’aperto nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di San Tommaso. «E’ una location meravigliosa, sia per quanto riguarda il luogo pittoresco che l’acustica, che ci invidiano tantissimo» – dice Cristina Rovaldi durante la presentazione delle manifestazioni estive avvenuta questa mattina nel Sagrato della Piazza San Tommaso, adiacente al Palazzo Municipale.

Il programma comprende eventi molto vari affidati ad artisti di comprovata fama e capacità: «Il primo appuntamento sarà sulla musica del Mediterraneo, cioè gli ebrei della Diaspora che si distribuiscono nel Mediterraneo e quindi la musica prende tutte le contaminazioni possibili. Avremo Massimo Mercelli, uno dei maggiori flautisti italiani che collabora con le maggiori orchestre e ha inciso per grandi case discografiche. Ci fa l’onore di suonare per noi, il 24 agosto, in un concerto, in cui sentiremo soprattutto Bach, insieme all’arpista di fama internazionale Nicoletta Sanzin. Ci saranno anche Diego Campagna e Sergio Berardo che porterà la musica occitana» – anticipa Barbara Gibellini.

Gli eventi saranno su prenotazione: «Chi vorrà assistere agli eventi dovrà prenotarsi ad un numero predisposto, negli orari stabiliti. I posti sono limitati e ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento. La Protezione civile misurerà la temperatura all’ingresso, come era già stato fatto l’anno scorso» – sottolinea Cristina Rovaldi.