Dolcedo, scambiato per runner e multato: giudice annulla sanzione anti-covid

Imperia. Il giudice di pace di Imperia Andrea Saccone ha annullato la multa di 400 euro comminata nel febbraio del 2020 a Salvatore Russo, 36 anni, di Dolcedo sorpreso da una pattuglia della polizia municipale mentre si recava a piedi dal piccolo centro della val Prino in direzione della farmacia di Caramagna per acquistare del latte a basso contenuto glicemico necessario per la sua dieta.

Scambiato per un runner che stava facendo jogging lontano da casa, comportamento vietato dal Dpcm anticovid in vigore allora, Russo era incappato nella sanzione che il giudice di pace ha, però, annullato riconoscendo lo stato di necessità in cui l’uomo si trovava al momento di essere fermato dalla pattuglia.