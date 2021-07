Dolceacqua, ritrovato il 38enne dato per disperso: è vivo

Dolceacqua. E’ stato ritrovato stamane in località Tramontina, a Dolceacqua, Iulian Iancu: il romeno di 38 anni dato per disperso dai familiari che non hanno più sue notizie da domenica scorsa.

Iancu è vivo ed in buone condizioni di salute ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Il giovane si era allontanato dall’abitazione della sorella, a Dolceacqua, dopo la festa di un matrimonio. Avrebbe poi dovuto camminare per circa un chilometro e mezzo per raggiungere località Brunetti, a Camporosso. Ma per quasi una settimana di lui non si è saputo più nulla.

Il romeno in realtà non si era perso, ma si nascondeva per una paura irrazionale dovuta probabilmente a uno stato depressivo.