Dl Sostegni Bis, Gagliardi (Ci): «Su canoni demaniali marittimi finalmente arriva riduzione»

Genova. «Sui canoni demaniali abbiamo, dopo tante battaglie, ottenuto la riduzione richiesta dai concessionari, che si erano visti decuplicare l’importo del canone con l’ultima legge di bilancio». Lo afferma Manuela Gagliardi, deputata e vicepresidente di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati.

«Grazie all’approvazione di un emendamento al decreto Sostegni bis – aggiunge – la norma in vigore, che prevedeva un aumento dei canoni minimi fino a 2.500 euro a danno delle attività ricreative senza scopo di lucro, è stata modificata. Con l’emendamento, infatti, il limite viene fissato a 500 euro. Un impegno importante per i nostri territori che salvaguarderà le tradizioni che tanto valorizzano il nostro paese, anche per il tramite delle associazioni locali».