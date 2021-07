Diano Marina, settimana ricca di eventi al museo civico del Lucus Bormani

Diano Marina. La settimana appena cominciata si presenta ricca di eventi per il museo civico del Lucus Bormani. Oltre ai convenzionali orari di visita, il museo proporrà due aperture in orario notturno mercoledì e venerdì sera, dalle 21 alle 23, iniziativa che continuerà ad essere proposta per tutto il mese di luglio e di agosto, dando occasione agli ospiti, di vistare gli allestimenti museali nella suggestiva ambientazione serale di Palazzo del Parco.

Nella mattinata di giovedì, a partire dalle 10.30, il museo aprirà le porte ai suoi più giovani visitatori per il secondo appuntamento con il laboratorio ludico-didattico “Giochiamo con la storia!”, che permetterà di cimentarsi nei giochi dell’infanzia praticati nell’Antica Roma. Inoltre, in occasione della Festa patronale della Madonna del Carmine, che avrà luogo a Diano Marina venerdì 16 luglio, il museo civico del Lucus Bormani proporrà una giornata speciale di visita al museo con accesso gratuito, mantenendo gli orari di ingresso del venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 23.

Le iniziative sono organizzate come di consueto in stretta collaborazione con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

