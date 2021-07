Diano Marina, principio di annegamento: salvato bimbo di due anni e mezzo

Diano Marina. Era in acqua per un bagno rinfrescante, ma ha bevuto e respirato acqua di mare, rischiando di annegare: un bimbo di circa due anni è mezzo è stato soccorso nella spiaggia dello stabilimento balneare Cesar Beach, in viale Torino a Diano Marina. E’ successo nel pomeriggio.

Il bambino è stato soccorso prima da alcuni bagnanti, poi dal personale sanitario del 118 e infine accompagnato in ospedale in codice rosso di massima gravità.