Diano Marina, Chiappori: «Ricandidarmi a sindaco? Ci sto riflettendo»

Diano Marina. «Ricandidarmi? Ci sto riflettendo, se ci fosse questa opportunità», risponde così il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori di fronte allapossibilità che il governo dia il via libera al terzo mandato nei comuni sotto ai 15mila abitanti. L’annuncio della decisione dell’esecutivo Draghi è atteso per il 7 luglio in occasione dell’Assemblea nazionale di Anci.

«Certo, bisognerà trovare un quadra. Oggi il ruolo di sindaco è sempre più complicato siamo in prima linea su tutto», precisa il primo cittadino della Città degli aranci che non vorrebbe far mancare a Diano la sua esperienza parlamentare e amministrativa, come capogruppo in Comune a Genova prima e sindaco di Villa Faraldi dopo.

L’opportunità offerta a Chiappori di ripresentarsi a capo di una lista civica formata da suoi fedelissimi a prescindere dalle bandiere produrrebbe un inevitabile cambio di scenario: diventerebbe quasi inevitabile un passo indietro dell’attuale vicesindaco Cristiano Za Garibaldi candidato in pectore ma non ancora ufficiale di Cambiamo. Anche il generale Marcello Bellacicco visto con simpatia da pezzi importanti di Lega e Fratelli d’Italia potrebbe uscire di scena, evitando un derby in casa centrodestra. Bellacicco, infatti, potrebbe restare un nome buono per ruoli politici o istituzionali di rango anche più elevato.

Rimane l’unico candidato già in campagna elettorale da quasi un mese: Francesco Parrella alla guida di Diano Domani, formazione di centro apparentata con Pd e Rifondazione comunista.