Depuratore Imperia, Rivieracqua risponde al sindaco e prepara campagna di monitoraggio delle acque

Imperia. ​«Con riferimento alla odierna diffida da parte del comune di Imperia avente ad oggetto “Problemi dell’impianto di depurazione sito in Imperia”, si precisa che a seguito di verifica effettuata in giornata si è potuto riscontrare come il depuratore in oggetto stia operando al pieno delle proprie potenzialità». E’ quanto si legge in una nota diramata da Rivieracqua dopo la seconda diffida, per i miasmi provenienti dall’impianto, del sindaco Claudio Scajola nei confronti della società consortile che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Imperia.

«I campionamenti periodici eseguiti – aggiunge la società – Sia in autocontrollo che da parte degli enti preposti, non stanno evidenziando anomalie o superamento dei limiti definiti dalla normativa; il colore opalescente dell’acqua trattata non ha diretta incidenza su eventuale mancato rispetto di parametri di legge. ​Si evidenzia coollaborazione che contraddistingue la Società, sempre impegnata a garantire la continuità del servizio, il rispetto delle norme ambientali e di tutela della saluta pubblica, si conferma non solo la totale disponibilità a fornire qualsiasi tipo di informazione ma anche ad attuare, oltre alla consueta manutenzione ordinaria, quegli interventi straordinari di pertinenza comunale che possano garantire ed assicurare la piena funzionalità del sito»