Dal 5 agosto in vigore il green pass per bar e ristoranti. Solo per i posti seduti al chiuso

Roma. Dopo circa mezzora di cabina di regia a palazzo Chigi con il presidente del consiglio Mario Draghi è stato stabilito che il green pass sarà richiesto nei locali solo al tavolo e solo al chiuso.

Dovrebbe essere dunque essere esibito, partendo dal 5 agosto, al bar e al ristorante per accedere ad un posto a sedere, sempre che la consumazione avvenga all’interno del locale. Né all’aperto, né tantomeno al bancone, secondo quanto riporta l’Ansa.

L’entrata in vigore sarà posticipata di due settimane per dare il tempo necessario alle attività coinvolte di uniformarsi alle regole, che prevedono tamponi a costo calmierato per famiglie e per chi non può vaccinarsi. Dalla cabina di regia arriva anche l’indicazione di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.