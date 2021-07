Dal 10 luglio al via Bordighera Summer Fun, il sindaco Ingenito: «Per un’estate di svago e divertimento»

Bordighera. Prende il via il 10 luglio e proseguirà fino al 5 settembre Bordighera Summer Fun, il programma di animazione e sport che ogni settimana, dal martedì alla domenica, nell’arco della giornata regalerà alla città delle palme l’atmosfera di un villaggio turistico.​

Dopo il successo delle ultime due edizioni il calendario è stato ulteriormente arricchito con proposte per ogni età; ai piccolissimi è dedicato l’appuntamento con la musica in culla, mentre per i bimbi più grandi sono previsti tra l’altro yoga, macumba, kangoo jump in versione baby, skatebord e la baby dance. Grande attenzione per lo sport con snorkeling, trekking ed acqua gym e per il fitness con attività di varia intensità, dalla ginnastica soft al pilates fino all’aerobic dance e al functional strong power.

«Bordighera Summer Fun torna anche quest’anno, per un’estate di svago e divertimento che coinvolgerà cittadini e turisti. Grazie all’assessore Melina Rodà e al consigliere Laura Pastore per aver nuovamente riproposto questa iniziativa di successo» – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito; per alcuni, come specificato nel programma, è obbligatoria la prenotazione. Le attività al Chiosco della Musica, invece, sono ad ingresso limitato fino ad esaurimento dello spazio disponibile consentito. Bordighera Summer Fun è una iniziativa finanziata e promossa dal Comune di Bordighera, in collaborazione con White Rabbit Art Studio.

Il programma