Da San Biagio a Cuneo per vendere fiori, è morta Ivonne Biamonti Lepreri

San Biagio della Cima. Ivonne Biamonti Lepreri di 96 anni, storica contitolare della gelateria “Ligure” di Cuneo è mancata venerdì 30 luglio alla residenza Casa Famiglia di corso Dante.

Originaria di San Biagio della Cima andava a Cuneo per vendere fiori. La sua famiglia commerciava infatti rose. In queste trasferte lavorative incontrò Pierino Lepreri che sposò nel 1943. Oltre alla vita, come riportato da Cuneo24, Ivonne e Pierino hanno condiviso il lavoro nella loro gelateria “Ligure” di corso Dante. Ivonne si occupava del locale e del personale mentre il marito seguiva il laboratorio.

Rimasta vedova nel 1997, lascia la figlia Noemi e la nipote Enrica con Matteo. Domenica 1° agosto, alle 18, nella parrocchia del Sacro Cuore si reciterà il rosario mentre il funerale sarà celebrato lunedì 2 agosto, alle 10, nella stessa chiesa.

(Articolo tratto da Cuneo24)