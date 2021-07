Da Imperia a Limone a piedi, quattro giorni alla scoperta dell’entroterra

Imperia. Quattro giorni per percorrere circa 100 km a piedi, da Imperia a Limone, immersi nella natura camminando lungo antiche vie. Anche in quest’anno così particolare si ripete la scoperta dell’entroterra, della storia e delle vie che dalla costa superano le imponenti Alpi Liguri sulla cosiddetta Via del Sale, attraversando scenari mozzafiato e sconosciuti a molti.

«Ci siamo organizzati per affrontare questa quattordicesima edizione limitando i posti disponibili, aumentando le guide di supporto, sanificando ogni zaino e ogni tenda tutti i giorni, preparando un percorso di sensibilizzazione per tutte le persone che vorranno scoprire la nostra magica Regione. Un’esperienza indimenticabile fatta di paesaggi spesso sconosciuti e al contempo diversi che rimarranno nel cuore. Fatica, soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per vincere la sfida ed arrivare là dove sembra impensabile. E tutto questo grazie anche al nostro instancabile staff che ci seguirà fedele ogni giorno per dissetarci, sfamarci, coccolarci e supportarci nei momenti di difficoltà. L’evento Imperia Limone a piedi è organizzato dall’Asd My, attiva dal 2009 e in continuo movimento fisico e di crescita associativa, giunti alla quattordicesima edizione siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta del nostro evento più suggestivo e davvero legato al nostro territorio» – dicono gli organizzatori.