Croatia Open, Altmaier batte il sanremese Mager

Sanremo. Gianluca Mager cede a Daniel Altmaier al Croatia Open, in programma dal 19 al 25 luglio sui campi in terra battuta all’aperto a Umago.

Dopo aver battuto Pedro Martínez, ieri, al torneo Atp 250 in Croazia, il sanremese, anche se era partito bene vincendo il primo set, alla fine ha perso contro l’avversario tedesco in tre set per 6-4 1-6 5-7, dopo un’ora e 49 minuti di gioco.

L’avventura del tennista di Sanremo al Plava Laguna Croatia Open Umag finisce così agli ottavi di finale del singolare maschile.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)