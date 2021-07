Covid, Gagliardi (Ci): «Vaccino e Green pass sono necessari per far ripartire il lavoro e le imprese»

Genova. «Volevo esprimere tutta la mia solidarietà al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per le gravi minacce ricevute». Lo afferma Manuela Gagliardi, deputata e vicepresidente di Coraggio Italia alla Camera dei Deputati.

«In un contesto difficile come questo – aggiunge – dove la pandemia ha messo a durissima prova la tenuta del Paese e tutti noi, il vaccino e il green pass sono due atti di coraggio necessari per far ripartire il lavoro e le imprese».