Imperia. Ha preso il via con un discreto afflusso di persone l’ “open night”, la Notte vaccinale: dalle 20 alle 24 tutti i residenti in provincia di Imperia che non si sono ancora vaccinati, possono ricevere il vaccino Pfizer recandosi senza appuntamento al Palasalute di Imperia.

E’ possibile effettuare solo la prima dose del vaccino e che il richiamo sarà fatto dopo 21 giorni e non 42. Per gli over 60, ci sarà la possibilità di scegliere anche il vaccino Johnson & Johnson monodose.

di 10 Galleria fotografica Al Palasalute di Imperia vaccini fino a mezzanotte









Foto 5 di 5









Commenta il direttore generale di ASl1 Silvio Falco: «Incrementare la campagna vaccinale è l’unica maniera per arginare il contagio e vivere un autunno più sereno e diverso da quello dello scorso anno. Questa apertura straordinaria ha proprio questo significato, cercare di sensibilizzare ancora quelle fasce di popolazione sulla quale abbiamo ancora ampi margini di miglioramento in termini di copertura vaccinale».

Previsti anche nuovi open day per accelerare la campagna vaccinale. «Gli open day che sono stati realizzati sul territorio sono stati un successo – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – con oltre 10mila persone che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, tra cui molti giovani. Il messaggio è chiaro: il vaccino è indispensabile per difendere noi stessi e chi ci sta vicino dal virus e dalle sue varianti e rappresenta l’unica via di uscita dalla pandemia, per poter tornare alla nostra vita, ad abbracciare i nostri cari, a lavorare, garantendo anche alla nostra economia una ripartenza stabile e duratura nei prossimi anni. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di presentarsi agli open day negli orari indicati, soprattutto per evitare disagi o lunghe attese».

Gli open day si svolgeranno in Asl1: venerdì 9 e sabato 10 al Palabigauda di Camporosso (dalle 8 alle 18); sabato 10 e domenica sempre al 11 al Palasalute di Imperia (dalle 8 alle 18)