Coronavirus, studenti di Imperia bloccati a Malta: alle 13 lo sbarco a Orio al Serio

Imperia. Arriveranno intorno alle 13 all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo gli 8 studenti rimasti bloccati giovani bloccati a Malta per più di dieci giorni a causa di un focolaio di Covid che aveva costretto in quarantena circa una sessantina di connazionali.

I ragazzi, di cui sette maschi e una femmina, hanno 18 anni e sono compagni di classe; erano partiti per Sliema a fine giugno per festeggiare la maturità, conseguita al liceo scientifico Vieusseux del capoluogo.

Questa spiacevole situazione ha avuto inizio l’8 luglio scorso quando, una volta giunti in aeroporto, uno degli studenti, l’unico non vaccinato, è risultato “reattivo” agli anticorpi del test a cui è stato sottoposto. Di conseguenza, anche per i suoi compagni è scattata la quarantena; i giovani si trovavano in un hotel, in isolamento.