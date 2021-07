Coronavirus, open day vaccinale a Camporosso e Imperia

Imperia. Nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 da venerdì 9 luglio e nel fine settimana del 10 e 11 luglio negli hub vaccinali della provincia di Imperia. Così dalle 8 alle 18, i cittadini residenti in provincia di Imperia non ancora vaccinati e non ancora prenotati, potranno ricevere la prima dose di vaccino Pfizer.

In Asl1 il programma è il seguente:

– venerdì 9 e sabato 10 al Palabigauda di Camporosso (dalle 8 alle 18);

– sabato 10 e domenica 11 al Palasalute di Imperia (dalle 8 alle 18)

L’open day rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Regione Liguria e Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose (Pfizer), senza dover prenotare l’appuntamento e con la garanzia del richiamo dopo 21 giorni.

E’ bene sottolineare che l’open day si rivolge alla popolazione non vaccinata: pertanto possono presentarsi senza prenotazione coloro che non hanno altro appuntamento e solo per la prima dose. Le persone, invece, che devono fare il richiamo, possono recarsi alla data e ora prestabilita presso l’hub vaccinale in cui si ha l’appuntamento. Infine non è previsto l’anticipo della seconda dose.