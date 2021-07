Coronavirus, nuove misure in Francia contro variante Delta: Macron impone pass sanitario

Parigi. Una forte ripresa dei contagi e la paura della diffusione della variante Delta. Sono questi i motivi per cui ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato, nel corso di un discorso alla nazione, l’obbligo del pass sanitario, ovvero vaccinazione o test negativo, dal 1 agosto per entrare in bar, ristoranti, aerei, pullman e treni. Già dal 21 luglio, il pass sarà richiesto per l’accesso a cinema, teatri e luoghi di svago.

«Ieri sera, con un discorso alla nazione, Macron ha comunicato le nuove misure prese per limitare la circolazione della variante delta in Francia – dichiara il segretario del Fai Frontalieri Roberto Parodi -. Si va in pratica verso un obbligo della vaccinazione anche per frequentare bar, ristoranti e posi pubblici. Anche per i trasporti treni, aerei, bus. In questo caso sarà limitato ai viaggi a lunga percorrenza. Mi è stato chiesto da più parti: toccherà anche ai nostri treni della SNCF? Ancora, in assenza del nuovo decreto, non è dato saperlo. Se i nostri treni che prendiamo per andare a lavorare sono regionali c’è però la questione dell’internazionalità. Vedremo in questi giorni i dettagli. È chiaro che obbligando, di fatto, i propri cittadini non potrà fare eccezioni per chi arriva dal estero. Come sarà disponibile la nuova ordinanza comunicheremo i dettagli».