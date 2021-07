Coronavirus in Liguria, Gruppo Cambiamo!: «Green pass unica arma per allontanare il lockdown»

Genova. «Come gruppo consiliare di Cambiamo! in Regione Liguria vogliamo esprimere la nostra più piena solidarietà al presidente Giovanni Toti per le minacce ricevute attraverso i social. – dichiarano compatti i consiglieri arancioni in Regione Liguria – Esporsi pubblicamente sul tema delle vaccinazioni e sostenere che il Green pass sia uno strumento indispensabile per superare la pandemia e sconfiggere il virus è il dovere di ogni buon amministratore e bene ha fatto Toti a sottolinearlo a gran voce e in più occasioni, senza indugi e tentennamenti. Oggi gli vogliamo testimoniare la nostra vicinanza, per fargli sapere che siamo con lui contro i prevaricatori di ogni sorta e i leoni da tastiera».

«Chi rifiuta di immunizzarsi deve conoscere a quali conseguenze va incontro e a quali conseguenze rischia di esporre chi ha fatto o ha intenzione di fare il vaccino. – conclude il gruppo di Cambiamo! in Consiglio Regionale – Il Green pass è l’unica arma che abbiamo per allontanare il lockdown e riprendere in mano le nostre vite. Non lasceremo il presidente Giovanni Toti, e tutte le persone di buon senso, ad affrontare in solitudine questa battaglia, ci schieriamo al loro fianco, consapevoli che la vaccinazione rappresenta l’unica via da percorrere per ritornare alla libertà».