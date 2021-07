Sanremo. In occasione dell’importante appuntamento istituzionale delle assemblee separate di bilancio, che anche quest’anno si sono svolte attraverso il voto al Punto Soci per rispettare le norme di distanziamento sociale, Coop Liguria ha stanziato una donazione complessiva di 45.000 euro, corrispondenti a 9.000 pasti, da suddividere tra le associazioni del territorio.

Alle associazioni attive nell’Imperiese sono stati donati complessivamente 1.000 pasti, che corrispondono a 5.000 euro. Si tratta di associazioni tra le più autorevoli, selezionate tra quelle che gestiscono mense per le persone in difficoltà o che consegnano pacchi spesa alle famiglie fragili: la Caritas Intemelia, la Caritas di Sanremo e l’Associazione madre Teresa di Calcutta di Imperia.

Con queste associazioni Coop Liguria collabora da tempo, con diversi progetti: già dal 2006, la Cooperativa dona stabilmente al volontariato le eccedenze che si generano nei punti vendita attraverso il progetto “Buon Fine”, che nei primi sei mesi del 2021 ha permesso di donare merci per quasi 433.000 euro a livello regionale e per quasi 9.000 nell’Imperiese.

Altre 32 tonnellate di prodotti sono state donate a maggio attraverso il primo dei tre appuntamenti annuali con “Dona la spesa”, la raccolta che si svolge nei punti vendita di Coop Liguria in collaborazione con le associazioni focali, invitando soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da donare in solidarietà.

Dallo scorso anno, visto l’incremento di richieste di aiuto registrato dalle associazioni a causa della pandemia, Coop Liguria ha attivato anche la raccolta permanente “Spesa sospesa”, mettendo a disposizione, nei propri negozi, uno spazio dove soci e clienti possono donare alle famiglie fragili alimenti e prodotti per l’igiene della casa e della persona. Dalla partenza del progetto, nell’ultima settimana di marzo del 2020 a oggi, sono state raccolte più di 64 tonnellate di prodotti, di cui 3 in provincia di Imperia.

«Sostenere la comunità e i tanti volontari che si sono mobilitati per soccorrere le persone in difficoltà — spiega il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis — è parte integrante della nostra missione di cooperatori, che da sempre perseguiamo facendo rete con le istituzioni e le associazioni del territorio. Un impegno che da parte nostra non è mai venuto meno e anzi in questi ultimi due anni si è ulteriormente intensificato, sommandosi alle altre azioni adottate dalla cooperativa per garantire la tenuta sociale del territorio: blocco dei prezzi e sconti per soci e clienti, soprattutto sul prodotto Coop; iniziative mirate di sostegno ai produttori locali più colpiti dalla crisi; supporto agli esercenti delle gallerie commerciali; consegna gratuita della spesa ordinata online, fino a fine anno, per tutti gli over 65, in considerazione dell’emergenza sanitaria; sostegno alle Asl e ai Comuni per attivare nuovi punti tampone».

«Ringraziamo Coop Liguria per il contributo destinato alle nostre associazioni — dichiara il direttore della Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo, Maurizio Marmo — volto a sostenere le mense di Casa Papa Francesco a Sanremo e di Caritas Intemelia a Ventimiglia. È un’attenzione importante rivolta alle persone più fragili e dimenticate, soprattutto in questo momento nel quale si fanno sentire gli effetti sociali della pandemia».