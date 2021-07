Genova. Oggi la Giunta regionale, su proposta del presidente Giovanni Toti, ha nominato Santo Fortugno e Roberto Parodi, in qualità di esperti nella Consulta Regionale per i Lavoratori Frontalieri. Entrambi da anni impegnati nel FAI (Frontalieri Autonomi Intemeli), rispettivamente come presidente e segretario.

La storica associazione rappresenta i lavoratori frontalieri del Ponente e ne tutela i diritti: «Due persone preparate, da sempre attive per tutelare e sostenere i lavoratori di confine. Sono certo che svolgeranno un ottimo lavoro all’interno della Consulta», commenta l’assessore regionale delegato ai Lavoratori Frontalieri Marco Scajola.