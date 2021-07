Consulenti del Lavoro e crisi aziendale, a Imperia il convegno formativo

Imperia. È in corso di svolgimento il convegno formativo intitolato “Competenze del Consulente nella gestione delle crisi aziendali” presso la sede provinciale di Imperia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro–Unione Provinciale di Imperia e dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia. Dopo la foto di rito dei relatori, tutti vaccinati e con green pass, i partecipanti si sono accomodati in sala nel rispetto delle norme per il distanziamento. Il convegno si è aperto con il benvenuto di Secondo Sandiano, presidente U.P. ANCL-SU Imperia, e di Roberto Aschero, presidente C.P. Ordine C.d.L. Imperia. In seguito, ha preso la parola Luigi Schenone, presidente del Consiglio regionale ANCL-SU Liguria per lo svolgimento del convegno formativo. Sono intervenuti anche Francesco Cerqueti, responsabile della formazione dell’ANCL provinciale, Gianluca Di Rocco, segretario provinciale, e Carminati Iole Maria.

Questo evento fa seguito al convegno “Le ultime in materia di lavoro: casi concreti (operativi e pratici)” tenutosi lo scorso anno presso il centro “G. Falcone” di Camporosso e segue la logica della formazione a rotazione sul territorio per portare i consulenti del lavoro vicini ai colleghi e sempre alla ricerca di soluzioni ai problemi che quotidianamente affliggono i clienti. La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta a professionisti, collaboratori e praticanti di studio. Il convegno è valido ai fini della formazione continua obbligatoria per il riconoscimento di 3 crediti. Al termine della giornata è prevista la riunione del consiglio direttivo allargata a tutti i colleghi iscritti all’ordine. Si può seguire l’evento sulla pagina Facebook di ANCL Imperia.