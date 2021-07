Conclusi gli ottavi di finale del 26° Trofeo Città di Sanremo

Sanremo. Ieri sera si sono conclusi con più di una sorpresa gli ottavi di finale del 26° trofeo Città di Sanremo che si sta svolgendo sul campo Morgana in lungomare Trento e Trieste.

Se le vittorie di Marco Serpe Rec.Metalli , Raptors C.5, Abita Infissi/Clima Calor e Vintage car SELLER e Satus erano preventivabili, molto meno pronosticabili erano le vittorie per 4-3 all’ultimo secondo dei F.lli Diurno su Elia Cashmere (una delle teste di serie), degli El Imperio che hanno sconfitto Ayssa ( che avevamo battuto Riviera24.it) per 4-2 e soprattutto Pro Seborga che ha sconfitto un’ altra testa di serie Beink per 4-3 .

Lunedì inizieranno i quarti di finale con le seguenti sfide: alle 21 Satus – Vintage Car Seller, alle 22 El Imperio – F.lli Diurno, invece martedì usciranno le altre 2 semifinaliste, tra cui spicca alle 21 il replay della finale 2020: alle 21 Abita Infissi/Clima Calor – Marco Serpe Rec.M., alle 22 Raptors C5 – Pro Seborga.

Le vincenti si scontreranno venerdì 16 dalle 21 e le finali, a cui saranno presenti molte istituzioni regionali comunali e dello csen con la partecipazione di miss Piemonte saranno effettuate domenica dalle 21 con uno spettacolo di danza caraibica con inizio alle 20.30.