Concerto del Coro G al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Cervo. Il mese di agosto per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo inizia con la suggestione delle voci e delle sfere celesti. Protagonista della serata di domenica 1 agosto, alle 21.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, è infatti il Coro G diretto da Carlo Pavese, che si esibirà in un concerto dedicato alle atmosfere notturne. Con questo spettacolo, eccezionalmente programmato nella chiesa dei Corallini, il Festival di Cervo ritorna dopo qualche anno al repertorio vocale ospitando un ensemble di coristi della formazione torinese.

In un ideale cammino verso la luna nuova dell’8 agosto, il Coro G conduce il pubblico in un viaggio che sarà insieme stellare, orbitale, ma anche interiore, e che sarà declinato e interpretato attraverso le svariate sfumature e possibilità suggerite dalla musica. L’ingresso sarà a offerta libera. Per l’occasione, il Lions Club Imperia Host devolverà i proventi degli incassi in beneficenza alla Scuola dell’Infanzia “E. Siccardi” di Cervo, per acquisto di materiale didattico.

Nato nel 2003, il Coro G è un coro giovanile torinese, dai 16 ai 26 anni, e, dal 2013, anche un’associazione di giovani. Dalla fondazione ha visto passare nel suo organico più di 100 coristi e ha proposto più di cento concerti in Italia e in Europa. Nel corso degli anni il lavoro del direttore Pavese e dei cantori ha reso il coro un luogo dove approfondire la conoscenza del linguaggio musicale, migliorare la propria tecnica vocale, apprendere le basi della direzione corale, formare gruppi vocali, scoprire ogni forma di espressione della voce, inclusa la pratica dell’improvvisazione e il connubio con gli strumenti. Il Coro G ha ideato la rassegna Legature, basata sulla collaborazione con cori giovanili italiani e europei ed è curato vocalmente dalla cantante Arianna Stornello.

Il Festival di Cervo è cultura a 360 gradi. In occasione delle serate del Festival il Polo museale del Castello dei Clavesana resterà aperto e visitabile dalle 16 alle 23.

Il Festival di Cervo aderisce alla campagna #IoVivoLaSclerosiMultipla ospitando, per tutte le serate di spettacolo del 2021, l’iniziativa “Siamo sicuri di sapere cosa sia la sclerosi multipla?”, che con approccio inclusivo, ironico e leggero si rivolge alle nuove generazioni per contribuire a diffondere informazioni su una malattia apparentemente conosciuta, ma che nasconde ancora diverse zone d’ombra. Promossa dall’omonima associazione capitanata dalle giovani Federica Frazzitta e Chiara Generini, l’iniziativa ha già toccato Firenze e Milano con un positivo riscontro di pubblico e giunge ora a Cervo in occasione del Festival Internazionale di Musica da Camera.

Durante le serate del 58esimo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, all’Oratorio di Santa Caterina, sede della biglietteria e del concerto in doppia replica del 22 agosto, sarà allestito un percorso per immagini dove saranno protagonisti gli scatti del maestro Settimio Benedusi, grandi ritratti in bianco e nero che raccontano testimonianze di vita vera. La campagna punta a diventare un fenomeno virale attraverso una diretta provocazione rivolta al pubblico per incentivare la conoscenza della patologia e, aiutandone la condivisione, migliorare così anche lo stile di vita di chi vive quotidianamente la malattia con messaggi di fiducia e positività.

Il Festival 2021:

– 16 luglio 2021: Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker (doppia replica)

– 23 luglio 2021: Rosario Bonaccorso Quartet feat. Emanuele Cisi (doppia replica)

– 27 luglio 2021: Diego Campagna – chitarra, Archi all’Opera

– 30 luglio 2021: Andrea Obiso – violino, Mario Montore – pianoforte

– 1 agosto 2021: Coro G, Carlo Pavese – direttore

– 3 agosto 2021: Chi Ho Han – pianoforte: “All about Chopin”

– 6 agosto 2021: Roberto Vecchioni presenta “Musica e Parole”

– 10 agosto 2021: Sergey Tanin – pianoforte

– 13 agosto 2021: Corto Maltese – Una ballata del mare salato (doppia replica)

– 20 agosto 2021: Tommaso Perazzo Trio, Fabrizio Bosso (doppia replica)

– 22 agosto 2021: Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino (doppia replica)

– 24 agosto 2021: Casal Quartett

– 27 agosto 2021: Cesare Chiacchiaretta, Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Il Festival di Cervo si svolge dal oltre cinquant’anni sul Sagrato dei Corallini. Il borgo ospiterà dal 16 luglio al 27 agosto tredici serate e diciotto concerti, accompagnati da una serie di iniziative collaterali che permetteranno di scoprirne gli angoli segreti. Gli spettacoli del Festival si terranno sulla Piazza dei Corallini, a eccezione di quelli che vedranno protagonista il 1° agosto il Coro G diretto da Carlo Pavese, che si svolgerà nella Chiesa di San Giovanni Battista e il trio violino, violoncello e pianoforte formato da Marco Norzi, Luca Magariello e Cecilia Novarino che verrà ospitato domenica 22 agosto all’Oratorio di Santa Caterina.

Per il secondo anno successivo la platea sarà ridotta a causa delle misure legate all’emergenza sanitaria ma, garantendo la piena sicurezza per tutti, alcune serate del Festival avranno una doppia replica a orario distanziato, così da permettere l’afflusso di un pubblico più ampio. Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confindustria Imperia, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando VIVA. Sostegno all’offerta culturale estiva nei territori e con il patrocinio e supporto della Provincia di Imperia.

Il Festival è parte della rete di Performing + progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con Osservatorio Culturale del Piemonte per il rafforzamento delle competenze, in ottica di sviluppo sostenibile, di una comunità di enti di spettacolo dal vivo operanti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Si ringraziano gli sponsor: Fratelli Carli Spa; Rossini Immobiliare Spa; Il Giardino dell’Edilizia.

Il concerto di domenica 1 agosto si svolgerà eccezionalmente in chiesa e l’ingresso sarà a offerta libera. Il Festival osserva scrupolosamente tutte le indicazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus suggerite dalle autorità sanitarie. Prima di entrare in sala gli spettatori, devono registrarsi in un apposito registro presenze, che sarà conservato per due settimane. La registrazione avverrà presso la biglietteria del Festival, presso l’Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo. Per semplificare le procedure di accreditamento degli spettatori, lo staff organizzativo richiede al pubblico di presentarsi al botteghino con la certificazione compilata e firmata, scaricabile dal sito web del Festival.

Anche quest’anno, il servizio navetta per raggiungere i concerti del Festival di Cervo non sarà effettuato per motivi di sicurezza. Si potrà usufruire, comunque del posteggio gratuito in Via Steria, con ampia disponibilità di spazi. Il parcheggio è facilmente raggiungibile in auto e opportunamente segnalato. Il percorso, a piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini e all’Oratorio è di circa 15 minuti.