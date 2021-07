Comuni ricicloni 2020, a Ponente è Riva Ligure la più “green”: unica a superare l’80% di differenziata

Imperia. La raccolta differenziata in Liguria nel 2020 si attesta al 53,46%, in lieve crescita rispetto al 53,43% del 2019. Nel 2015 era al 38,63 %. I dati emergono dal report annuale sulla raccolta differenziata nei comuni, ed è riferito ai dati raccolti l’anno scorso. La provincia più virtuosa risulta essere quella della Spezia con il 74,18%, seguita da quella di Imperia al 54,25%, poi Savona al 61,07% e quella di Genova al 45,04%.

Nell’Imperiese, i cittadini più virtuosi vivono è Riva Ligure, l’unico Comune che supera l’80% di differenziata (gestione Amaie Energia e Servizi Srl), seguito da un buon numero di municipi sopra il 70% e altrettanti da fondo classifica. Maglia nera, tra gli enti locali più importanti e grandi, per Ventimiglia, che si conferma sotto il 25%. Imperia e Sanremo galleggiano nella forbice tra il 62 e il 68%.

I comuni che hanno avuto gli incrementi più sensibili rispetto all’anno precedente, addirittura superiori al 20% sono i 12 seguenti, quasi tutti localizzati nel Ponente ligure: Chiusavecchia, Borghetto d’Arroscia, Aquila di Arroscia, Massimino, Pornassio, Aurigo, Ranzo, Caravonica, Mendatica, Vessalico, Lucinasco, Pieve di Teco), con Chiusavecchia che cresce in un anno del 38,12%, passato dal 34,68% al 72,80% nel giro di 12 mesi.

«Il 2020 è stato un anno complesso, che ha risentito in modo significativo della pandemia, che ha stravolto le priorità delle amministrazioni a ogni livello – commenta l’assessore al Ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone -, ma nonostante questo il trend della raccolta differenziata in Liguria prosegue nel suo corso positivo raggiungendo risultati importanti. I numeri confermano la bontà della scelta fatta nel 2015 con la radicale riforma del sistema. A livello regionale si producono meno rifiuti pro capite, 518 kg per abitante all’anno rispetto ai 533 del 2019 e migliora la qualità del rifiuto. Nel 2020 è salito a 134 il numero di Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rispetto ai 120 nel 2019, ai 110 del 2018, 100 del 2017, 63 del 2016 e ai 32 del 2015».

«Rispetto al 2019 poi – aggiunge Giampedrone – si registra un forte calo della produzione totale di rifiuti urbani: il totale si attesta a circa 792.000 tonnellate, per la prima volta sotto quota 800mila, con un calo complessivo rispetto al 2012 del 15,4% e del 3,7 rispetto al 2019. Il piano regionale varato nel 2015 prevedeva un calo su questo fronte dell’11,6% rispetto al 2012: il risultato ottenuto supera ampiamente le previsioni».

Tra i comuni con oltre 15.000 abitanti, hanno superato il 65% di raccolta differenziata Sestri Levante, Chiavari, Sarzana, Imperia e La Spezia, comune che fa meglio tra quelli maggiori di 15mila abitanti col 75,26%. Tutti questi avevano già raggiunto tale obiettivo negli anni precedenti: nel 2020 si sono aggiunti i comuni di Albenga con il 70,28% e Rapallo con il 65,17%.

I comuni che superano addirittura l’80% di raccolta differenziata sono 24: Follo (leader con il 90,55%), Bormida, Giusvalla, Riccò del Golfo di Spezia, Pallare, Garlenda, Ortovero, Monterosso al Mare, Vendone, Rialto, Altare, Ameglia, Leivi, Carrodano, Villanova d’Albenga, Riva Ligure, Giustenice, Santo Stefano di Magra, Sant’Olcese, Onzo, Santa Margherita Ligure, Balestrino, Cairo Montenotte, Dego.

ALLEGATO A

Risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2020

Provincia Popolazione 31-12-20 Raccolta differenziata [t/anno] Anno 2020 Produzione totale [t/anno] Anno 2020 RD Percentuale Anno 2020 Procapite 2020 [kg/ab anno] Imperia 211.756 65.678 121.067 54,25% 572 Savona 271.198 94.184 154.216 61,07% 569 Genova 828.694 185.227 411.274 45,04% 496 La Spezia 217.691 78.436 105.737 74,18% 486 Regione 1.529.339 423.525 792.294 53,46% 518

Prov Comuni Provincia di Imperia Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Procapite [kg/ab anno] IM Airole 379 47 148 31,86% 390 IM Apricale 654 64 272 23,67% 416 IM Aquila di Arroscia 149 43 54 79,90% 362 IM Armo 116 30 40 74,95% 343 IM Aurigo 341 66 94 70,32% 277 IM Badalucco 1.073 160 547 29,18% 510 IM Bajardo 315 49 107 46,28% 339 IM Bordighera 10.316 4.688 6.242 75,10% 605 IM Borghetto d’Arroscia 403 82 117 70,17% 291 IM Borgomaro 823 144 226 63,60% 274 IM Camporosso 5.616 1.862 3.268 56,97% 582 IM Caravonica 253 62 92 67,48% 364 IM Castellaro 1.244 233 402 57,95% 323 IM Castel Vittorio 264 41 139 29,37% 526 IM Ceriana 1.159 152 490 31,04% 422 IM Cervo 1.136 357 1.089 32,80% 958 IM Cesio 274 53 151 35,02% 551 IM Chiusanico 585 80 273 29,52% 466 IM Chiusavecchia 516 117 161 72,80% 311 IM Cipressa 1.211 224 355 63,02% 293 IM Civezza 619 90 292 30,82% 472 IM Cosio di Arroscia 179 45 69 64,91% 386 IM Costarainera 795 229 337 67,95% 424 IM Diano Arentino 694 77 159 48,25% 230 IM Diano Castello 2.284 308 825 37,29% 361 IM Diano Marina 5.760 1.775 5.590 31,76% 970 IM Diano San Pietro 1.138 230 633 36,41% 556 IM Dolceacqua 2.110 365 1.275 28,63% 604 IM Dolcedo 1.309 253 679 37,32% 518 IM Imperia 42.659 12.761 18.765 68,00% 440 IM Isolabona 685 80 350 22,89% 511 IM Lucinasco 276 68 96 70,75% 347 IM Mendatica 172 44 67 66,19% 390 IM Montalto Carpasio 497 114 177 64,49% 357 IM Molini di Triora 606 148 224 66,03% 369 IM Montegrosso Pian Latte 130 36 54 67,15% 414

Prov Comuni Provincia di Imperia Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Procapite [kg/ab anno] IM Olivetta San Michele 199 38 150 25,19% 755 IM Ospedaletti 3.298 1.696 2.884 58,80% 874 IM Perinaldo 831 99 368 27,00% 443 IM Pietrabruna 445 67 188 35,79% 423 IM Pieve di Teco 1.338 428 743 57,53% 556 IM Pigna 784 93 415 22,32% 529 IM Pompeiana 850 168 320 52,65% 376 IM Pontedassio 2.333 550 1.022 53,85% 438 IM Pornassio 680 157 232 67,78% 340 IM Prelà 483 107 162 65,93% 336 IM Ranzo 551 108 155 69,87% 281 IM Rezzo 312 92 130 70,27% 418 IM Riva Ligure 2.847 1.393 1.707 81,55% 600 IM Rocchetta Nervina 313 60 111 54,20% 353 IM San Bartolomeo al Mare 3.058 812 2.830 28,69% 925 IM San Biagio della Cima 1.269 148 437 33,78% 344 IM San Lorenzo al Mare 1.259 613 796 76,96% 633 IM Sanremo 52.622 19.109 30.686 62,27% 583 IM Santo Stefano al Mare 2.076 942 1.351 69,71% 651 IM Seborga 286 147 208 70,67% 728 IM Soldano 1.014 114 362 31,52% 357 IM Taggia 13.896 6.432 9.131 70,44% 657 IM Terzorio 233 42 95 43,98% 409 IM Triora 363 149 238 62,41% 656 IM Vallebona 1.303 233 666 34,99% 511 IM Vallecrosia 6.888 1.523 4.702 32,39% 683 IM Vasia 386 131 241 54,33% 624 IM Ventimiglia 24.337 4.895 16.613 29,46% 683 IM Vessalico 251 71 114 62,15% 455 IM Villa Faraldi 511 84 150 56,12% 294 TOTALE PROVINCIA 211.756 65.678 121.067 54,25% 572

Prov Comuni Provincia di Savona Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Pro capite [kg/ab anno] SV Alassio 10.538 3.977 8.431 47,17% 800 SV Albenga 23.524 9.658 13.742 70,28% 584 SV Albissola Marina 5.321 1.712 2.559 66,89% 481 SV Albisola Superiore 9.636 3.296 4.188 78,70% 435 SV Altare 1.975 468 563 83,09% 285 SV Andora 7.490 2.462 7.052 34,92% 941 SV Arnasco 586 136 180 75,67% 307 SV Balestrino 534 107 133 80,49% 248 SV Bardineto 759 263 380 69,15% 500 SV Bergeggi 1.081 538 729 73,78% 674 SV Boissano 2.496 546 707 77,26% 283 SV Borghetto Santo Spirito 4.475 2.123 3.746 56,68% 837 SV Borgio Verezzi 2.095 940 1.568 59,96% 748 SV Bormida 355 151 167 90,09% 471 SV Cairo Montenotte 12.812 4.448 5.541 80,28% 432 SV Calice Ligure 1.708 474 599 79,16% 351 SV Calizzano 1.438 378 572 66,08% 398 SV Carcare 5.363 1.808 2.458 73,57% 458 SV Casanova Lerrone 716 177 328 54,10% 458 SV Castelbianco 320 70 97 72,25% 302 SV Castelvecchio di Rocca Barbena 134 45 61 74,21% 457 SV Celle Ligure 4.991 2.101 2.979 70,52% 597 SV Cengio 3.344 800 1.171 68,28% 350 SV Ceriale 5.433 2.786 4.121 67,59% 759 SV Cisano sul Neva 2.154 576 818 70,45% 380 SV Cosseria 1.065 202 265 76,06% 249 SV Dego 1.914 412 513 80,19% 268 SV Erli 224 64 80 79,64% 358 SV Finale Ligure 11.620 6.632 9.336 71,03% 803 SV Garlenda 1.310 588 695 84,58% 531 SV Giustenice 979 282 346 81,53% 353 SV Giusvalla 411 113 128 88,22% 312 SV Laigueglia 1.723 1.023 1.384 73,95% 803 SV Loano 10.949 5.288 8.096 65,32% 739 SV Magliolo 903 184 254 72,75% 281 SV Mallare 1.075 228 472 48,33% 439

Prov Comuni Provincia di Savona Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Pro capite [kg/ab anno] SV Massimino 104 9 15 60,43% 144 SV Millesimo 3.250 1.188 1.710 69,49% 526 SV Mioglia 501 206 284 72,50% 566 SV Murialdo 775 167 230 72,63% 297 SV Nasino 173 47 62 76,32% 359 SV Noli 2.439 1.140 1.576 72,33% 646 SV Onzo 214 58 72 80,65% 338 SV Orco Feglino 919 262 331 79,08% 360 SV Ortovero 1.591 455 539 84,42% 339 SV Osiglia 435 82 107 76,73% 245 SV Pallare 935 280 330 84,80% 353 SV Piana Crixia 783 151 204 73,96% 261 SV Pietra Ligure 8.438 4.506 6.877 65,52% 815 SV Plodio 625 251 356 70,44% 569 SV Pontinvrea 839 237 367 64,57% 437 SV Quiliano 6.982 1.952 2.514 77,63% 360 SV Rialto 554 152 182 83,11% 329 SV Roccavignale 764 192 311 61,88% 407 SV Sassello 1.769 825 1.160 71,13% 656 SV Savona 59.027 13.337 31.589 42,22% 535 SV Spotorno 3.583 1.880 2.831 66,41% 790 SV Stella 2.960 829 1.167 71,03% 394 SV Stellanello 831 65 246 26,61% 296 SV Testico 179 35 131 27,02% 731 SV Toirano 2.693 769 1.072 71,70% 398 SV Tovo San Giacomo 2.531 435 579 75,19% 229 SV Urbe 666 253 386 65,63% 579 SV Vado Ligure 8.170 3.043 4.776 63,71% 585 SV Varazze 12.769 4.881 7.742 63,05% 606 SV Vendone 366 87 103 84,10% 281 SV Vezzi Portio 816 142 425 33,39% 521 SV Villanova d’Albenga 2.769 1.138 1.387 82,01% 501 SV Zuccarello 297 73 95 76,23% 321 TOTALE PROVINCIA 271.198 94.184 154.216 61,07% 569

Prov Comuni Città metropolitana di Genova Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Procapite [kg/ab anno] GE Arenzano 11.290 4.186 6.719 62,31% 595 GE Avegno 2.525 721 1.071 67,31% 424 GE Bargagli 2.557 384 1.301 29,56% 509 GE Bogliasco 4.433 1.394 1.949 71,52% 440 GE Borzonasca 1.895 670 993 67,48% 524 GE Busalla 5.340 1.782 2.308 77,20% 432 GE Camogli 5.130 2.499 3.765 66,36% 734 GE Campomorone 6.515 1.739 2.271 76,59% 349 GE Carasco 3.764 1.749 2.278 76,77% 605 GE Casarza Ligure 6.814 2.233 3.138 71,18% 460 GE Casella 3.136 698 2.010 34,75% 641 GE Castiglione Chiavarese 1.587 365 903 40,43% 569 GE Ceranesi 3.698 1.125 1.422 79,11% 385 GE Chiavari 27.531 8.910 12.972 68,68% 471 GE Cicagna 2.282 717 1.047 68,51% 459 GE Cogoleto 8.813 3.193 4.359 73,24% 495 GE Cogorno 5.669 1.860 2.821 65,94% 498 GE Coreglia Ligure 301 86 134 63,83% 445 GE Crocefieschi 521 114 310 36,60% 596 GE Davagna 1.813 318 887 35,91% 489 GE Fascia 70 44 87 50,90% 1240 GE Favale di Malvaro 439 109 157 69,15% 358 GE Fontanigorda 258 119 248 48,12% 961 GE Genova 568.999 98.519 278.075 35,43% 489 GE Gorreto 90 20 78 25,75% 871 GE Isola del Cantone 1.444 232 757 30,70% 524 GE Lavagna 12.460 4.440 6.515 68,15% 523 GE Leivi 2.402 854 1.028 83,04% 428 GE Lorsica 416 109 147 74,27% 353 GE Lumarzo 1.486 514 809 63,49% 545 GE Mezzanego 1.485 393 583 67,51% 392 GE Mignanego 3.655 1.042 1.352 77,07% 370 GE Moconesi 2.466 876 1.131 77,42% 459 GE Moneglia 2.640 1.267 2.240 56,57% 848 GE Montebruno 211 41 188 22,03% 890 GE Montoggio 2.062 416 1.269 32,82% 615

Prov Comuni Città metropolitana di Genova Popolazione al 31/12 RD [t/anno] RU tot [t/anno] RD [%] Procapite [kg/ab anno] GE Ne 2.176 663 1.202 55,19% 553 GE Neirone 823 246 414 59,58% 502 GE Orero 514 158 224 70,51% 436 GE Pieve Ligure 2.490 772 1.015 76,02% 408 GE Portofino 377 310 465 66,73% 1234 GE Propata 125 35 102 34,65% 818 GE Rapallo 29.472 10.044 15.412 65,17% 523 GE Recco 9.529 3.189 4.782 66,69% 502 GE Rezzoaglio 916 200 519 38,50% 567 GE Ronco Scrivia 4.231 796 2.304 34,54% 545 GE Rondanina 60 23 74 31,65% 1231 GE Rovegno 502 151 415 36,46% 827 GE San Colombano Certenoli 2.610 655 990 66,18% 379 GE Santa Margherita Ligure 8.847 5.392 6.689 80,61% 756 GE Sant’Olcese 5.670 1.791 2.215 80,85% 391 GE Santo Stefano d’Aveto 1.036 241 642 37,48% 620 GE Savignone 3.058 651 2.290 28,42% 749 GE Serra Riccò 7.672 1.489 1.995 74,63% 260 GE Sestri Levante 17.889 8.117 10.907 74,42% 610 GE Sori 4.011 1.458 1.931 75,48% 481 GE Torriglia 2.222 305 1.289 23,67% 580 GE Tribogna 584 212 274 77,20% 470 GE Uscio 2.148 712 1.112 64,03% 518 GE Valbrevenna 760 192 520 36,94% 684 GE Vobbia 370 77 273 28,01% 739 GE Zoagli 2.338 600 891 67,37% 381 GE Unione dei Comuni delle Valli Stura Orba e Leira** 12.067 3.005 5.001 60,08% 414 TOTALE CITTA’ METROPOLITANA 828.694 185.227 411.274 45,04% 496

(**) L’Unione dei Comuni Stura, Orba e Leira comprende i comuni di: Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto