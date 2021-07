Completamento Aurelia-bis di Sanremo, le commissioni Trasporti e Ambiente danno l’ok

Genova. «Realizzazione a Genova della nuova sede della Facoltà di Ingegneria a Erzelli, della bretella Ceparana-Santo Stefano e il completamento della variante a Sanremo per l’Aurelia bis. Sono le opere che riguardano la Liguria inserite nel parere votato in modo favorevole dalle commissioni riunite Trasporti e Ambiente sullo schema del Dpcm sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Ora il governo dovrà tener conto delle indicazioni contenute nel parere approvato dalle commissioni, che conferma l’importanza strategica di queste opere per il territorio».

Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, relatore del parere per la Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.