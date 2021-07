Comitato Olimpico Nazionale, nominati i fiduciari Coni per la Liguria

Genova. Il presidente del Coni Liguria insieme alla Giunta Coni ed ai 4 delegati Coni provinciali ha riunito in videoconferenza i fiduciari Coni che rappresenteranno il Comitato Olimpico Nazionale sul territorio della Liguria. La nomina è avvenuta a seguito della proposta dei delegati.

Si riafferma così, proprio in prossimità dell’inizio delle Olimpiadi, la vicinanza del Coni al territorio e quindi allo sport di base. Non vi può essere il Campione Olimpico se non ci sono le migliaia di società rette da dirigenti volontari che promuovono e fanno conoscere le varie discipline sportive avvicinando, anche tramite la semplice attività motoria, le giovanissime generazioni ad un mondo sportivo che darà loro valori etici, comportamenti e stili di vita corretti e ne farà un domani dei buoni cittadini.

Come da regolamento i fiduciari assicurano i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborano con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni e sono di supporto per specifiche iniziative.

Ecco i fiduciari locali