Sanremo. Al via sabato scorso, nella splendida cornice del Museo del Fiore, sito nel parco di Villa Ormond, l’iniziativa “La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio”, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori, rappresentata da Cesare Bollani e la CNA Imperia, con il segretario Luciano Vazzano, che fin da subito ha creduto nel progetto. Un calendario denso di iniziative tutte legate alla cultura ed alla valorizzazione della “nostra” lavanda, la lavanda della nostra terra, che rappresenta un valore straordinario, e che ha visto nella giornata di domenica, una prima assoluta.

Protagonista dell’evento, Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo che, forte di 27 anni di esperienza nel campo dei cocktail, in collaborazione con l’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori e CNA Imperia, ha offerto al Floriseum la prima dimostrazione di un percorso di preparazione cocktail e aperitivi a base di “Lavanda Imperia”, la specie regina della Lavanda della Riviera dei Fiori, fra le più pregiate specie di Lavanda officinalis al mondo, ideale per l’utilizzo nella gastronomia ed ora anche nel beverage. Le sue proposte hanno riguardato la rivisitazione di tre classici tra i cocktail più bevuti e ordinati al mondo, con una particolarità: l’inserimento dell’ingrediente lavanda nella miscelazione, sia con i liquori/bitter sia attraverso la creazione di ingredienti “home made”, entrambi prodotti con la lavanda Imperia.

di 10 Galleria fotografica Antonio Mandica, il bartender e la lavanda









Queste, in ordine di presentazione e degustazione, le novità assolute presentate alle numerose persone intervenute: Negroni alla lavanda, sostituzione del Bitter Campari con il Bitter alla Lavanda Imperia; Lavanda Fizz, sostituzione del Gin con un liquore alla Lavanda Imperia; Gin Tonic alla lavanda, sostituzione dell’acqua tonica con una tonica “home made” aromatizzata alla Lavanda Imperia. Tre nuove ricette, che verranno proposte in degustazione nei prossimi giorni, non solo per verificarne il gradimento tra gli intenditori, ma soprattutto per sviluppare la creatività degli appassionati: novità dal sapore fresco, intenso e floreale, adatte sia ai gusti maschili che a quelli femminili, che troveranno un nome proprio durante l’iniziativa. La Lavanda della Riviera dei Fiori è innanzitutto una filosofia di vita, di coltivazione e di produzione: questi i prossimi appuntamenti a calendario

7-8 AGOSTO

Apertura spazio espositivo

 Lavanda e benessere: le qualità degli oli essenziali – Cultura e dimostrazioni

Aperitivo lavanda

4-5 SETTEMBRE

Apertura spazio espositivo

 Il valore della Lavanda della Riviera dei Fiori nella promozione turistica del nostro

meraviglioso territorio – Conferenze, confronti, scoperte, riscoperte e opportunità

concrete per crescere

Aperitivo lavanda

2-3 OTTOBRE

Apertura spazio espositivo

 Lavanda IMPERIA e Castagne Garassine: sublime connubio – Cultura, dimostrazioni e

degustazioni

 Festa dei Nonni – L’omaggio ai nostri cari nella splendida cornice del Floriseum

Aperitivo lavanda