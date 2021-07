Rezzo. Mobilitazione di soccorsi sulle alture sopra il Colle di San Bartolomeo per un ciclista francese cadendo ha sbattuto la testa procurandosi un profondo trauma.

In volo anche per la zona impervia si è alzato in volo l’elisoccorso Grifo 1 dalla base di Albenga.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la Croce Rossa di Pieve di Teco.