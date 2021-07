Chiusura A10, Rixi: «Ennesimo atto di guerra contro liguri e porto di Genova»

Genova. «La comunicazione improvvisa della chiusura h24 ad agosto di un tratto di A10 è l’ennesimo atto di guerra nei confronti della Liguria e mette a rischio il principale porto della nazione. Uno stop improvviso che ricorda quello del viadotto Valle Ragone sulla A12, un atto dalle conseguenze gravissime per turismo ed export proprio nel momento in cui i mercati stanno ripartendo. Se qualcuno pensa che la pazienza dei liguri sia infinita sbaglia di grosso. Le promesse fatte vengono regolarmente disattese, chiediamo che in Commissione Trasporti venga audito subito il super ispettore Placido Migliorino per capire succede. Qualcuno continua a raccontare frottole, ma la misura è ormai colma».

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.