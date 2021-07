Chiara Ragnini presenta “Di mare e d’amore” venerdì a Costarainera

Costarainera. Dopo un anno lontano dai palchi anche la cantautrice ligure Chiara Ragnini torna finalmente a suonare dal vivo con otto appuntamenti che la porteranno da ponente a levante in terra ligure.

Venerdì 9 luglio, dalle ore 21 e ad ingresso libero, Chiara salirà sul palco di piazza Vittorio Emanuele a Costarainera nel suo spettacolo Di Mare e d’Amore: un viaggio fra le più belle canzoni d’autore dove il mare e l’amore si intrecciano in musica e parole alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione fino ad arrivare a Joni Mitchell, Malika Ayane e molti altri artisti della scena musicale contemporanea.

Il fil-rouge che lega ogni brano è il tema del mare, intrecciato a quello del viaggio e colorato da parole d’amore, con eleganti digressioni fra gli inediti della cantautrice ligure, che propone un raffinato pop d’autore pescando a piene mani dai 4 dischi pubblicati sino ad ora.

Di mare e d’amore è uno spettacolo che unisce l’eleganza della canzone d’autore all’immediatezza del pop acustico: Chiara Ragnini, pluripremiata nel corso degli anni a livello nazionale per l’originalità del suo progetto autoriale, rivisita e riarrangia in chiave acustica le canzoni che hanno accompagnato, e ancora oggi accompagnano, generazioni di ascoltatori attenti, in un viaggio musicale di delicata unicità, in cui la voce limpida della cantautrice si fonde e si confonde con il suono cristallino e rotondo della sua chitarra acustica.

«Sono felicissima ed emozionata di poter nuovamente tornare a suonare – afferma la cantautrice – dopo il lungo periodo di stop forzato dovuto all’emergenza Covid. Quest’estate sarò in concerto solo nella mia Liguria perchè ancora non mi fido totalmente a viaggiare fuori. Mi sposterò da ponente a levante all’interno di contesti legati in parte anche alla natura per valorizzare la nostra splendida terra».

Chiara è inoltre impegnata nella finalizzazione del prossimo album di inediti, questa volta quasi tutti in lingua inglese, intitolato “Ceanne McKee’s Wonderland and Tales” in uscita il prossimo inverno.