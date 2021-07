Ceriana. Si è alzato in volo anche l’elicottero del 118 per soccorrere una persona ferita dopo una caduta. E’ successo in una campagna di località Brignora, intorno alle 17, sul versante di località Nava dove sorgono le antenne televisive.

Oltre il velivolo Grifo di stanza ad Albenga, sul posto intervengono anche gli operatori sanitari, su automedica ed ambulanza della Croce Rossa matuziana. In azione i vigili del fuoco. La zona è impervia e quasi inaccessibile dai mezzi.

Il ferito, che non versa assolutamente in pericolo di vita, avrebbe comunque riportato un preoccupante trauma ad un ginocchio tale da costringerlo all’immobilità. Di qui l’intervento dell’elisoccorso, capace di fare operare la squadra medica direttamente sul posto.