Bordighera. Emergenza nel tardo pomeriggio in via Vittorio Veneto, all’altezza della casa per ferie Villa Alda, nei pressi dell’incrocio con la via Romana, dove un veicolo si è cappottato per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale. Per soccorrere il ferito, una signora anziana, sul posto è sopraggiunta l’ambulanza della Croce Rossa bordigotta.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto che ha generato il sinistro avrebbe cappottato dopo l’impatto avvenuto contro la ruota di una macchina parcheggiata. Nell’incidente sono rimaste danneggiate anche altre tre vetture in sosta.

di 6 Galleria fotografica Cappotta con l'auto nel centro di Bordighera, traffico paralizzato in via Vittorio Veneto









Essendo via Veneto una strada a senso unico, il traffico è momentaneamente bloccato per permettere ai soccorritori di intervenire e ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata dal mezzo incidentato.