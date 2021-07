Bordighera. Dal 19 al 25 luglio è in scena nella Città delle Palme il “Bordighera Campus Dance”, un evento di portata intrnazionale che permette ai partecipanti di passare una vacanza nel nome della danza. Tanti gli istruttori con un curriculum vitae importante. C’è Samuele Barbetta, direttamente dall’ ultima edizione di “Amici”, Thomas Signorelli coreografo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, “Italia got talent” , Mhamood e Elodi. Non manca Matteo Addino, coreografo del “Cantante Mascherato”.

«E’ una bella opportunità per la nostra città: la danza, lo sport, la tenacia e la passione di questi giovani sono una cosa bellissima – dichiara il consigliere di maggioranza Laura Pastore – Lavoriamo per far sì che il campus diventi un evento fisso in grado di portare a Bordighera artisti e ballerini da tutta Italia, promuovendo così il nome della città fuori regione».

Dati alla mano, circa l’80 per cento degli aspiranti ballerini professionisti partecipanti è arrivato dal nord Italia. «In questo modo – continua il consigliere – Per cinque giorni, abbiamo contribuito a riempiere le stanze degli alberghi. I ragazzi, inoltre, ogni giorno si sono recati al ristorante per pranzo e cena. Il nostro obiettivo è quello di creare un indotto intorno all’evento»