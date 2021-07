Camporosso. Vaccini finiti ancora prima di iniziare. Palabigauda preso d’assalto, questa sera, per il terzo Open night settimanale in programma nella provincia di Imperia.

Centinaia di persone, prevenienti da tutto il comprensorio intemelio, si sono recate a Camporosso nella speranza di farsi vaccinare senza prenotazione. Lo spettro dell’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi pubblici al chiuso, in discussione in queste ore nel consiglio dei ministri, ha generato un’ondata di prenotazioni sul portare dell’Asl1 e provocato code chilometriche alle porte degli Open night e day. Ne è un esempio via Braie, letteralmente in tilt dalle 18, con auto in coda dal ponte dell’amicizia fino al confine con Vallecrosia.

La situazione della viabilità sulla provinciale è talmente intricata che sul posto si stanno recando anche i carabinieri. Momenti di tensione e assembramenti si stanno registrando all’ingresso dell’hub vaccinale (vedi foto).

+++Aggiornamento. Il presidente Toti ha confermato che il prossimo Open night al Palabigauda si terrà lunedì dalle 19 alle 22+++