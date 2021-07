Camporosso, nuovo campo a 11 in erba sintetica: domenica 1 agosto l’inaugurazione

Camporosso. Domenica 1 agosto si terrà l’inaugurazione del nuovo campo a 11 in erba sintetica al Centro Sportivo Camporosso. Lo annuncia l’Unione Sportiva Camporosso sui social.

«La cerimonia avrà inizio alle 18 con la presenza delle istituzioni comunali, grandi attori in questa opera. La società ci tiene a ringraziare il Comune di Camporosso, il sindaco, il vice sindaco e tutte le persone che hanno lavorato per far sì che questo progetto andasse in porto. Il nuovo campo a 11 sarà intitolato alla memoria di Giuseppe Cordi’ e Giuseppe Marinelli, storici fondatori dell’US Camporosso. Nell’occasione sarà anche intitolato il campo a 7 alla memoria di Manuel Cesarini, un nostro straordinario ragazzo che ha avuto un amore profondo per il calcio e per il suo paese. L’evento è aperto a tutti, vi aspettiamo!» – svela la società.

Dopo la cerimonia ci sarà una partita tra le vecchie glorie che hanno calcato il campo in terra di Camporosso. Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli ex giocatori rossoblù a partecipare a questa partita, presentandosi al campo sportivo domenica 1 agosto alle 17.30. Durante la cerimonia e dopo la partita sarà attivo il servizio ristoro al bar del campo» – fa sapere l’Unione Sportiva Camporosso.