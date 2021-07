Camporosso, non si trova il 38enne disperso: senza esito le ricerche proseguite per tutta la notte

Camporosso. Restano al momento senza esito le ricerche del 38enne romeno, del quale non si hanno più notizie da domenica scorsa, dato per disperso dai familiari. A cercarlo, per tutta la notte, sono stati i vigili del fuoco, insieme con il soccorso alpino e l’ausilio dei militi della Croce Azzurra e ad alcuni volontari.

I vigili del fuoco hanno lavorato anche con droni e termocamere, senza però riuscire a trovarlo.

L’uomo aveva partecipato a una festa di matrimonio in casa della sorella, a Dolceacqua, e poi a piedi sarebbe dovuto tornare a casa, in località Brunetti, al confine tra Camporosso e Ventimiglia, percorrendo circa un chilometro e mezzo di strada. Ma, per motivi che al momento restano sconosciuti, l’uomo a casa non è mai arrivato.

Le ricerche col drone, iniziate verso l’una e 30, sono state successivamente interrotte per la pioggia, ma del trentottenne nessuna traccia.