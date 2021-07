Camporosso, nella notte auto distrutta dalle fiamme

Camporosso. Un’auto è stata divorata dalle fiamme intorno alle 4 della scorsa notte in via Vittorio Emanuele a Camporosso.

A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Non è ancora chiaro se la vettura fosse parcheggiata o se le fiamme si siano sviluppate mentre era in movimento. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.